Yasin
80
36:80
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
اۨلَّذِىۡ
جَعَلَ
لَـكُمۡ
مِّنَ
الشَّجَرِ
الۡاَخۡضَرِ
نَارًا
فَاِذَاۤ
اَنۡـتُمۡ
مِّنۡهُ
تُوۡقِدُوۡنَ
٨٠
yaitu (Allah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan (api) dari kayu itu."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠)
] ئهو خوایهی كه لهو داره سهوزه ئاگرى بۆ ئێو داناوه، كه ههندێك دار ههیه بهیهكی بخشێنی ئاگری لێ پهیدا ئهبێت، یان ئهو داره سهوزه دواتر وشك ئهبێت و ئاگری پێ ئهكهنهوهو دایئهگیرسێنن.
