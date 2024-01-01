قُلْ سِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِیْنَ ۟

3

Повеление странствовать по земле побуждает людей путешествовать по свету и размышлять в душе над той участью, которая постигла их предшественников. Благодаря этому люди смогут убедиться в том, что большинство людей были многобожниками, которых постиг самый страшный конец. Они были искоренены мучительным наказанием и заслужили проклятия и осуждения своих последователей. О люди! Не повторяйте их деяний, дабы не последовать вслед за ними, ибо Аллах во все времена и в любой стране поступает с людьми одинаково справедливо и мудро.