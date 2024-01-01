وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا یَعْلَمُوْنَ ۟

3

[ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ] ئه‌ڵێن: ئایا ئێمه‌ ئیمان بێنین هه‌روه‌كو چۆن ئه‌و كه‌سه‌ سه‌فیهـ و گێل و نه‌زان و نه‌فام و كاڵفامانه‌ ئیمانیان هێناوه‌ (مه‌به‌ستیان صه‌حابه‌یه‌) (خوایان لێ رازی بێت) [ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) ] خوای گه‌وره‌ له‌سه‌ر صه‌حابه‌ دێته‌ وه‌ڵام و ئه‌فه‌رمووێ: نه‌خێر ئه‌م مونافیقانه‌ ئه‌مانه‌ خۆیان گێل و نه‌زان و نه‌فامن به‌ڵام نازانن.