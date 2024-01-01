فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ یَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِیْنَ ۟

3

Когда нечестие, высокомерие и самообольщение Каруна достигли предела, Всемогущий Аллах подверг его мучительному наказанию. Земля разверзлась у него под ногами и проглотила его вместе с особняком. Воистину, справедливое возмездие соответствовало злодеяниям этого нечестивца. Господь низверг грешника, который превозносился над остальными творениями, вместе с его жилищем и пожитками. Он оказался бессилен перед постигшей его лютой карой, и не оказалось у него помощников и защитников.