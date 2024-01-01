قُلْ
اَرَءَیْتُمْ
اِنْ
جَعَلَ
اللّٰهُ
عَلَیْكُمُ
الَّیْلَ
سَرْمَدًا
اِلٰی
یَوْمِ
الْقِیٰمَةِ
مَنْ
اِلٰهٌ
غَیْرُ
اللّٰهِ
یَاْتِیْكُمْ
بِضِیَآءٍ ؕ
اَفَلَا
تَسْمَعُوْنَ
۟
{ههندێك له بهخششهكانى خواى گهوره}
[ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: ههواڵم پێ بدهن [ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ] ئهگهر خوای گهوره شهوتان بۆ بهردهوام بكات و ڕۆژ نهكاتهوهو بهردهوام دونیا ههر شهو بێت تا ڕۆژی قیامهت [ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ] ئهوا ئهو خوایه كێیه كه ئهتوانێ شهوی تاریكتان بۆ ڕووناك بكاتهوه جگه له خواى گهوره؟ واته: هیچ خوایهكى تر نیه [ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧١) ] ئایا بۆ نابیستن بیستنێك كه سوودتان پێ بگهیهنێت و بیر بكهنهوه.