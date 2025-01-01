فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ یَّقِیْنٍ ۟

3

Очень скоро удод вернулся, и это свидетельствует о том, что воины Сулеймана испытывали перед ним почтенный страх и прислушивались к его повелениям. Даже удод, который не явился на поверку, не осмелился отсутствовать долгое время. Удод сказал: «Я раздобыл сведения, которые тебе не известны, несмотря на то, что ты обладаешь огромными знаниями и превосходишь в этом многие творения. Я принес тебе достоверные сведения о сабейцах». Саба - это известное племя, которое проживало в Йемене.