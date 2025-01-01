وَاَدْخِلْنِیْ

وَاَدْخِلْنِیْ

وَاَنْ

وَاَنْ

اَوْزِعْنِیْۤ

اَوْزِعْنِیْۤ

قَوْلِهَا

قَوْلِهَا

فَتَبَسَّمَ

فَتَبَسَّمَ

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا

صلی الله علیه وسلم

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩)