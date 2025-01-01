حَتّٰۤی
اِذَاۤ
اَتَوْا
عَلٰی
وَادِ
النَّمْلِ ۙ
قَالَتْ
نَمْلَةٌ
یّٰۤاَیُّهَا
النَّمْلُ
ادْخُلُوْا
مَسٰكِنَكُمْ ۚ
لَا
یَحْطِمَنَّكُمْ
سُلَیْمٰنُ
وَجُنُوْدُهٗ ۙ
وَهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
{سولەیمان پێغەمبەر - صلی الله علیه وسلم - و مێرولەیەك}
[ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ ] تا بهلای شوێنێكدا تێپهڕین شاره مێروولهیهكی لێ بوو [ قَالَتْ نَمْلَةٌ ] یهكێك له مێروولهكان وتی: [ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ] ئهی مێروولهكان خێراكهن بڕۆنه ناو ماڵهكانی خۆتانهوه [ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ] تا سولهیمان و - صلی الله علیه وسلم - سهربازهكانی نهتانشێلن و لهناوتان نهبهن [ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨) ] له كاتێكدا كه ئهوان ههست ناكهن و ئاگایان له خۆیان نیهو ئێوه نابینن.