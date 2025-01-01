وَجُنُوْدُهٗ ۙ

وَجُنُوْدُهٗ ۙ

ادْخُلُوْا

ادْخُلُوْا

یّٰۤاَیُّهَا

یّٰۤاَیُّهَا

اَتَوْا

اَتَوْا

اِذَاۤ

اِذَاۤ

صلی الله علیه وسلم

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ

قَالَتْ نَمْلَةٌ

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ

لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ

صلی الله علیه وسلم

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨)