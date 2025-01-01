وَوَرِثَ سُلَیْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَاُوْتِیْنَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِیْنُ ۟

3

После совместного упоминания о Давуде и Сулеймане Всевышний Аллах почтил последнего особым вниманием. Причина этого в том, что Аллах даровал своему пророку Сулейману великое царство и наделил его невероятной властью. Кроме того, во время правления Сулеймана происходили такие удивительные события, которые не выпали на долю его славного отца. Он унаследовал от своего отца пророчество и знание, и в результате к его собственным познаниям прибавились познания его отца. Возможно, именно поэтому в предыдущем аяте Всевышний Аллах подчеркнул, что вразумил не Давуда, а Сулеймана. Святой пророк был счастлив от того, что Господь осенил его такой удивительной милость. В знак благодарности и признательности за многочисленные милости Аллаха он сказал: «О люди! Мы были обучены языку птиц». Пророк Сулейман понимал язык птиц и других животных, и в качестве примера можно привести коранические сказания о том, как он беседовал с удодом и внимал словам муравьихи. Подобными чудесными способностями не обладал никто, кроме этого славного пророка. Всевышний даровал ему необычайные блага, а также власть и могущество, которых нет и не было у других потомков Адама. Некогда пророк Сулейман обратился с мольбой к Аллаху и сказал: «Господи! Прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня. Воистину, Ты - Дарующий» (38:35). Аллах внял этой мольбе и подчинил Сулейману шайтанов, которые выполняли все его поручения и справлялись даже с тем, что было не под силу простым смертным людям. Господь также подчинил ему ветер, который одним утренним дуновением пролетал месячный путь и одним полуденным дуновением преодолевал такое же расстояние. А святой пророк искренне признавал, что все дарованные ему блага являются милостью Всевышнего Аллаха.