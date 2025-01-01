وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰی مُدْبِرًا وَّلَمْ یُعَقِّبْ ؕ یٰمُوْسٰی لَا تَخَفْ ۫ اِنِّیْ لَا یَخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۟ۗۖ

3

Муса бросил посох, и тот стал извиваться, словно змея. Муса принялся бежать без оглядки, испытывая естественный страх перед змеей. Тогда Всевышний Аллах сказал: «О Муса (Моисей)! Подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности» (28:31). Все, что может вызвать страх или причинить беспокойство, находится во власти Всемогущего Господа. Он выбрал из числа Своих рабов посланников, почтив их пророческой миссией и Откровением, и поэтому они не должны бояться никого и ничего, кроме Него. Все это в еще большей степени относилось к пророку Мусе, потому что в тот величественный момент Всевышний Аллах был необычайно близок к нему и говорил с ним без посредников.