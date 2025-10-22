وما اضلنا الا المجرمون ٩٩
وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩
وَمَاۤ
اَضَلَّنَاۤ
اِلَّا
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
3

"وما أضلنا إلا المجرمون" أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون.