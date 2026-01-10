اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
اِذْ
نُسَوِّیْكُمْ
بِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
﴿إِذۡ﴾ حَيْثُ ﴿نُسَوِّیكُم بِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٩٨﴾ فِي الْعِبَادَة