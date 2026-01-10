تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧
تَاللّٰهِ
اِنْ
كُنَّا
لَفِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟ۙ
3
﴿تَٱللَّهِ إِن﴾ مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة وَاسْمهَا مَحْذُوف أَيْ إنَّهُ ﴿كُنَّا لَفِی ضَلَـٰلࣲ مُّبِینٍ ٩٧﴾ بَيِّن