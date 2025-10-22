وما انا بطارد المومنين ١١٤
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤
وَمَاۤ
اَنَا
بِطَارِدِ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟ۚ
"وما أنا بطارد المؤمنين".