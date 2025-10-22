اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
اِنِّیْ
لَكُمْ
رَسُوْلٌ
اَمِیْنٌ
۟ۙ
Mimi kwenu nyinyi ni Mtume muaminifu katika yale ninayowafikishia.