وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤
وَاِنَّ
رَبَّكَ
لَهُوَ
الْعَزِیْزُ
الرَّحِیْمُ
۟۠
3
[ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٤) ] وه‌ به‌ دڵنیایى په‌روه‌ردگارت زۆر به‌ عیززه‌ت و باڵاده‌سته‌ وه‌ زۆر به‌ڕه‌حم و سۆزو به‌زه‌ییه‌.