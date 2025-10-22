فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
فَمَا
لَنَا
مِنْ
شَافِعِیْنَ
۟ۙ
﴿فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِینَ ١٠٠﴾ كَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمَلَائِكَة وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ