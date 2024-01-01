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مَاۤ
اٰمَنَتْ
قَبْلَهُمْ
مِّنْ
قَرْیَةٍ
اَهْلَكْنٰهَا ۚ
اَفَهُمْ
یُؤْمِنُوْنَ
۟
وَمَاۤ
اَرْسَلْنَا
قَبْلَكَ
اِلَّا
رِجَالًا
نُّوْحِیْۤ
اِلَیْهِمْ
فَسْـَٔلُوْۤا
اَهْلَ
الذِّكْرِ
اِنْ
كُنْتُمْ
لَا
تَعْلَمُوْنَ
۟
وَمَا
جَعَلْنٰهُمْ
جَسَدًا
لَّا
یَاْكُلُوْنَ
الطَّعَامَ
وَمَا
كَانُوْا
خٰلِدِیْنَ
۟
Жители погубленных поселений не уверовали после того, как им были показаны затребованные ими чудеса. А это значит, что если человек требует явить ему знамение и отказывается уверовать после того, как его требование сбывается, то наказание может постичь его уже в ближней жизни. Таков справедливый закон Аллаха. Известно, что в прежние времена неверующие не обращались в правую веру после ниспослания им знамений. Неужели нынешние безбожники не поступят таким образом? Чем они превосходят своих предшественников? Есть ли в них крупица добра, которая может помочь человеку уверовать, когда он столкнется с Божьими знамениями? Это - риторический вопрос, из которого становится ясно, что такие многобожники никогда не обратятся в правую веру.