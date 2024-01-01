وَمَا

خَلَقْنَا

السَّمَآءَ

وَالْاَرْضَ

وَمَا

بَیْنَهُمَا

لٰعِبِیْنَ

۟

لَوْ

اَرَدْنَاۤ

اَنْ

نَّتَّخِذَ

لَهْوًا

لَّاتَّخَذْنٰهُ

مِنْ

لَّدُنَّاۤ ۖۗ

اِنْ

كُنَّا

فٰعِلِیْنَ

۟

بَلْ

نَقْذِفُ

بِالْحَقِّ

عَلَی

الْبَاطِلِ

فَیَدْمَغُهٗ

فَاِذَا

هُوَ

زَاهِقٌ ؕ

وَلَكُمُ

الْوَیْلُ

مِمَّا

تَصِفُوْنَ

۟

وَلَهٗ

مَنْ

فِی

السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ ؕ

وَمَنْ

عِنْدَهٗ

لَا

یَسْتَكْبِرُوْنَ

عَنْ

عِبَادَتِهٖ

وَلَا

یَسْتَحْسِرُوْنَ

۟ۚ

یُسَبِّحُوْنَ

الَّیْلَ

وَالنَّهَارَ

لَا

یَفْتُرُوْنَ