قَالَ

قَدْ

اُوْتِیْتَ

سُؤْلَكَ

یٰمُوْسٰی

۟

وَلَقَدْ

مَنَنَّا

عَلَیْكَ

مَرَّةً

اُخْرٰۤی

۟ۙ

اِذْ

اَوْحَیْنَاۤ

اِلٰۤی

اُمِّكَ

مَا

یُوْحٰۤی

۟ۙ

اَنِ

اقْذِفِیْهِ

فِی

التَّابُوْتِ

فَاقْذِفِیْهِ

فِی

الْیَمِّ

فَلْیُلْقِهِ

الْیَمُّ

بِالسَّاحِلِ

یَاْخُذْهُ

عَدُوٌّ

لِّیْ

وَعَدُوٌّ

لَّهٗ ؕ

وَاَلْقَیْتُ

عَلَیْكَ

مَحَبَّةً

مِّنِّیْ ۚ۬

وَلِتُصْنَعَ

عَلٰی

عَیْنِیْ

۟ۘ

اِذْ

تَمْشِیْۤ

اُخْتُكَ

فَتَقُوْلُ

هَلْ

اَدُلُّكُمْ

عَلٰی

مَنْ

یَّكْفُلُهٗ ؕ

فَرَجَعْنٰكَ

اِلٰۤی

اُمِّكَ

كَیْ

تَقَرَّ

عَیْنُهَا

وَلَا

تَحْزَنَ ؕ۬

وَقَتَلْتَ

نَفْسًا

فَنَجَّیْنٰكَ

مِنَ

الْغَمِّ

وَفَتَنّٰكَ

فُتُوْنًا ۫۬

فَلَبِثْتَ

سِنِیْنَ

فِیْۤ

اَهْلِ

مَدْیَنَ ۙ۬

ثُمَّ

جِئْتَ

عَلٰی

قَدَرٍ

یّٰمُوْسٰی

۟

وَاصْطَنَعْتُكَ

لِنَفْسِیْ

۟ۚ

اِذْهَبْ

اَنْتَ

وَاَخُوْكَ

بِاٰیٰتِیْ

وَلَا

تَنِیَا

فِیْ

ذِكْرِیْ

۟ۚ

اِذْهَبَاۤ

اِلٰی

فِرْعَوْنَ

اِنَّهٗ

طَغٰی

۟ۚۖ

فَقُوْلَا

لَهٗ

قَوْلًا

لَّیِّنًا

لَّعَلَّهٗ

یَتَذَكَّرُ

اَوْ

یَخْشٰی

۟

قَالَا

رَبَّنَاۤ

اِنَّنَا

نَخَافُ

اَنْ

یَّفْرُطَ

عَلَیْنَاۤ

اَوْ

اَنْ

یَّطْغٰی