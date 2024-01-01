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اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِیْمَ
۟ۙ
صِرَاطَ
الَّذِیْنَ
اَنْعَمْتَ
عَلَیْهِمْ ۙ۬ۦ
غَیْرِ
الْمَغْضُوْبِ
عَلَیْهِمْ
وَلَا
الضَّآلِّیْنَ
۟۠