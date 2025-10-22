وان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم ٣٦
وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٣٦
وَاِنَّ
اللّٰهَ
رَبِّیْ
وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ؕ
هٰذَا
صِرَاطٌ
مُّسْتَقِیْمٌ
۟
3

নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর, এটাই হল সরল পথ।