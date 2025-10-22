ذالك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ٣٤
ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٤
ذٰلِكَ
عِیْسَی
ابْنُ
مَرْیَمَ ۚ
قَوْلَ
الْحَقِّ
الَّذِیْ
فِیْهِ
یَمْتَرُوْنَ
۟
3
ذلك الذي قصصنا عليك - أيها الرسول - صفتَه وخبرَه هو عيسى ابن مريم، مِن غير شك ولا مرية، بل هو قولُ الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى.