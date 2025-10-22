Когда послеродовые кровотечения у Марьям закончились, она пришла к своим родным, неся на руках младенца. Она была уверена в своей невинности и чистоте, и поэтому она не придавала этому особого значения. Они сказали, что она совершила великий и ужасный грех, имея в виду прелюбодеяние, к которому Марьям не имела никакого отношения. Они назвали ее сестрой Харуна, и очевидный смысл этого откровения состоит в том, что так звали ее родного брата. Они также напомнили ей о том, что ее родители были праведными людьми, за которыми не водилось скверных грехов. И, конечно же, они были далеки от прелюбодеяния, в котором люди стали обвинять Марьям. Они удивлялись тому, как она могла так сильно не походить на своих родителей и совершить то, что они никогда не совершали. А причина их удивления была в том, что дети чаще всего походят на своих родителей, будь они праведными людьми или грешниками. Из их слов становится ясно, что они были сильно удивлены тому, что увидели. И тогда Марьям указала им на своего младенца и предложила им поговорить с ним.