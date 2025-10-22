يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
یٰۤاُخْتَ
هٰرُوْنَ
مَا
كَانَ
اَبُوْكِ
امْرَاَ
سَوْءٍ
وَّمَا
كَانَتْ
اُمُّكِ
بَغِیًّا
۟ۖۚ
«Ewe dada ya mtu mwema Hārūn! Babako hakuwa ni mtu mbaya anayefanya machafu, na mamako hakuwa ni mwanamke mbaya anayefanya umalaya.»