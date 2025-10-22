فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هاذا وكنت نسيا منسيا ٢٣
فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًۭا مَّنسِيًّۭا ٢٣
فَاَجَآءَهَا
الْمَخَاضُ
اِلٰی
جِذْعِ
النَّخْلَةِ ۚ
قَالَتْ
یٰلَیْتَنِیْ
مِتُّ
قَبْلَ
هٰذَا
وَكُنْتُ
نَسْیًا
مَّنْسِیًّا
۟
Na uchungu wa mimba ukamfanya aende kwenye kigogo cha mtende, hapo akasema, «Natamani kama nilikufa kabla ya siku ya leo na nikawa kitu kisichojulikana, kisichotajwa na kisichotambulika ‘ni nani mimi?.’»