واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
وَاذْكُرْ
فِی
الْكِتٰبِ
مَرْیَمَ ۘ
اِذِ
انْتَبَذَتْ
مِنْ
اَهْلِهَا
مَكَانًا
شَرْقِیًّا
۟ۙ
3
Na utaje, ewe Mtume, katika hii Qur’ani habari ya Maryam alipojiweka mbali na watu wake, akajifanyia mahali upande wa Mashariki kando na wao.