وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
وَاذْكُرْ
فِی
الْكِتٰبِ
مَرْیَمَ ۘ
اِذِ
انْتَبَذَتْ
مِنْ
اَهْلِهَا
مَكَانًا
شَرْقِیًّا
۟ۙ
﴿وَٱذۡكُرۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ الْقُرْآن ﴿مَرۡیَمَ﴾ أَيْ خَبَرهَا ﴿إِذِ﴾ حِين ﴿ٱنتَبَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانࣰا شَرۡقِیࣰّا ١٦﴾ أَيْ اعْتَزَلَتْ فِي مَكَان نَحْو الشَّرْق مِنْ الدار