وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّۭا ١٤
وَّبَرًّا
بِوَالِدَیْهِ
وَلَمْ
یَكُنْ
جَبَّارًا
عَصِیًّا
۟
3
﴿وَبَرَّۢا بِوَ ٰ⁠لِدَیۡهِ﴾ أَيْ مُحْسِنًا إلَيْهِمَا ﴿وَلَمۡ یَكُن جَبَّارًا﴾ مُتَكَبِّرًا ﴿عَصِیࣰّا ١٤﴾ عَاصِيًا لِرَبِّهِ