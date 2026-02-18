Masuk
Maryam
12
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يٰيَحۡيٰى
خُذِ
الۡكِتٰبَ
بِقُوَّةٍ ؕ
وَاٰتَيۡنٰهُ
الۡحُكۡمَ
صَبِيًّا ۙ
١٢
"Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah)
1
Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh." Dan Kami berikan hikmah kepadanya (Yahya)
2
selagi dia masih kanak-kanak,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰیَحۡیَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ أَيْ التَّوْرَاة ﴿بِقُوَّةࣲۖ﴾ بجد ﴿وَءَاتَیۡنَـٰهُ ٱلۡحُكۡمَ﴾ النبوة ﴿صَبِیࣰّا ١٢﴾ ابن ثلاث سنين
