وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰی یُوْسُفَ اٰوٰۤی اِلَیْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّیْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۟

3

Когда они вошли к Йусуфу, он подозвал к себе Беньямина и обнял его. Он проявил к нему особое внимание и открыл ему истину. Он сообщил ему, что является его родным братом, и обрадовал вестью об уготованном для них благом конце. Он также сообщил ему о своих планах и хитрости, которую он придумал для того, чтобы Беньямин остался рядом с ним до завершения всей истории.