وَلَمَّا

فَتَحُوْا

مَتَاعَهُمْ

وَجَدُوْا

بِضَاعَتَهُمْ

رُدَّتْ

اِلَیْهِمْ ؕ

قَالُوْا

یٰۤاَبَانَا

مَا

نَبْغِیْ ؕ

هٰذِهٖ

بِضَاعَتُنَا

رُدَّتْ

اِلَیْنَا ۚ

وَنَمِیْرُ

اَهْلَنَا

وَنَحْفَظُ

اَخَانَا

وَنَزْدَادُ

كَیْلَ

بَعِیْرٍ ؕ

ذٰلِكَ

كَیْلٌ

یَّسِیْرٌ