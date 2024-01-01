قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَیْهِ اِلَّا كَمَاۤ اَمِنْتُكُمْ عَلٰۤی اَخِیْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَیْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ۟

3

Йакуб ответил им: «Я не стану доверять вам младшего брата после того, как однажды доверил вам Йусуфа. Вы давали еще более убедительные обещания уберечь Йусуфа, однако не выполнили своих обязательств. Вот почему я не доверяю вашим обещаниям, зато я доверяю Всевышнему Аллаху. Ему известно о моем положении, и я прошу Его смилостивится надо мною и сохранить моего сына». Из этих слов видно, что Йакуб склонялся к тому, чтобы разрешить Беньямину отправиться в поездку с остальными братьями.