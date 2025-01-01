وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۟۠

3

Пророк Йусуф был одним из самых праведных людей и заслужил вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. И его вознаграждение в Последней жизни будет намного прекраснее вознаграждения в этом мире. Такая судьба уготована каждому, кто уверовал и исповедовал богобоязненность, потому что богобоязненность помогает человеку избегать великих и малых грехов, а совершенная вера помогает ему всем сердцем поверить тому, чему приказал поверить Аллах, и подтвердить свою убежденность обязательными и необязательными праведными поступками, совершаемыми душой и телом.