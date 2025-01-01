اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۟

3

Всевышний поведал о том, что коранические аяты являются знамениями Ясного Писания, слова и значения которого предельно доступны и понятны. Аллах ниспослал это писание на арабском языке - самом славном и самом ясном из мировых языков. Аллах разъяснил в нем полезные истины, в знании которых нуждаются люди. Эти разъяснения были даны для того, чтобы люди поняли ограничения, поставленные перед ними Всевышним Аллахом, уяснили основные и второстепенные вопросы религии, осмыслили Божьи повеления и запреты. И если люди сумеют понять это, то правильные познания, которыми наполнятся их сердца, принесут свои плоды. А это значит, что они станут вершить праведные деяния и покорятся истине. И если люди будут часто вспоминать о славных и возвышенных значениях коранических откровений, то их разум станет еще более совершенным, а сами они взойдут на более высокую и совершенную ступень.