قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
قَالَ
اِنَّمَا
یَاْتِیْكُمْ
بِهِ
اللّٰهُ
اِنْ
شَآءَ
وَمَاۤ
اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِیْنَ
۟
3

তিনি বললেন, ‘ইচ্ছে করলে আল্লাহ্‌ই তা তোমাদের কাছে উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।’