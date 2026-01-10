ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَیٰقَوْمِ
مَنْ
یَّنْصُرُنِیْ
مِنَ
اللّٰهِ
اِنْ
طَرَدْتُّهُمْ ؕ
اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ
۟
﴿وَیَـٰقَوۡمِ مَن یَنصُرُنِی﴾ يَمْنَعنِي ﴿مِنَ ٱللَّهِ﴾ أَيْ عَذَابه ﴿إِن طَرَدتُّهُمۡۚ﴾ أَيْ لَا نَاصِر لِي ﴿أَفَلَا﴾ فَهَلَّا ﴿تَذَّكَّرُونَ ٣٠﴾ بِإِدْغَامِ التَّاء الثَّانِيَة فِي الْأَصْل فِي الذَّال تَتَّعِظُونَ