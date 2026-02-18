Masuk
Hud
28
11:28
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ٢٨
قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَـٰرِهُونَ ٢٨
قَالَ
يٰقَوۡمِ
اَرَءَيۡتُمْ
اِنۡ
كُنۡتُ
عَلٰى
بَيِّنَةٍ
مِّنۡ
رَّبِّىۡ
وَاٰتٰٮنِىۡ
رَحۡمَةً
مِّنۡ
عِنۡدِهٖ
فَعُمِّيَتۡ
عَلَيۡكُمۡؕ
اَنُلۡزِمُكُمُوۡهَا
وَاَنۡـتُمۡ
لَـهَا
كٰرِهُوۡنَ
٢٨
Dia (Nuh) berkata, "Wahai kaumku! Apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisi-Nya, sedangkan (rahmat itu) disamarkan bagimu. Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
