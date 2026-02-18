Masuk
Berkontribusi pada misi kami
Menyumbang
Berkontribusi pada misi kami
Menyumbang
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
26
11:26
ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ٢٦
أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍۢ ٢٦
اَنۡ
لَّا
تَعۡبُدُوۡۤا
اِلَّا
اللّٰهَؕ
اِنِّىۡۤ
اَخَافُ
عَلَيۡكُمۡ
عَذَابَ
يَوۡمٍ
اَلِيۡمٍ
٢٦
agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab (pada) hari yang sangat pedih."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ }
أي: أخلصوا العبادة لله وحده، واتركوا كل ما يعبد من دون الله.
{ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ }
إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close