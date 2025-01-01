Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 11:120 hingga 11:122
وَكُلًّا
نَّقُصُّ
عَلَیْكَ
مِنْ
اَنْۢبَآءِ
الرُّسُلِ
مَا
نُثَبِّتُ
بِهٖ
فُؤَادَكَ ۚ
وَجَآءَكَ
فِیْ
هٰذِهِ
الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ
وَّذِكْرٰی
لِلْمُؤْمِنِیْنَ
۟
وَقُلْ
لِّلَّذِیْنَ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
اعْمَلُوْا
عَلٰی
مَكَانَتِكُمْ ؕ
اِنَّا
عٰمِلُوْنَ
۟ۙ
وَانْتَظِرُوْا ۚ
اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ
۟
О Мухаммад! Посредством таких откровений Мы вселяем в тебя уверенность и помогаем тебе проявлять должное терпение, подобно остальным твердым духом посланникам. Примеры, достойные для подражания, всегда побуждают людей действовать и стремиться опередить остальных, а свидетельства и многочисленные сторонники делают истину еще более убедительной. В этой суре тебе открылась истина, в которой абсолютно невозможно усомниться. Знание этого является частицей истинного знания, которое является величайшим достоинством человеческой души. А наряду с этим ниспосланное тебе откровение являются увещеванием и напоминанием для верующих. Они выслушивают увещевания и отказываются от совершения грехов, вспоминают о богоугодных поступках и совершают их.