Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 11:120 hingga 11:122

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِیْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۟ وَقُلْ لِّلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ۟ۙ وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۟

3

О Мухаммад! Посредством таких откровений Мы вселяем в тебя уверенность и помогаем тебе проявлять должное терпение, подобно остальным твердым духом посланникам. Примеры, достойные для подражания, всегда побуждают людей действовать и стремиться опередить остальных, а свидетельства и многочисленные сторонники делают истину еще более убедительной. В этой суре тебе открылась истина, в которой абсолютно невозможно усомниться. Знание этого является частицей истинного знания, которое является величайшим достоинством человеческой души. А наряду с этим ниспосланное тебе откровение являются увещеванием и напоминанием для верующих. Они выслушивают увещевания и отказываются от совершения грехов, вспоминают о богоугодных поступках и совершают их.