Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 11:117 hingga 11:118
وَمَا
كَانَ
رَبُّكَ
لِیُهْلِكَ
الْقُرٰی
بِظُلْمٍ
وَّاَهْلُهَا
مُصْلِحُوْنَ
۟
وَلَوْ
شَآءَ
رَبُّكَ
لَجَعَلَ
النَّاسَ
اُمَّةً
وَّاحِدَةً
وَّلَا
یَزَالُوْنَ
مُخْتَلِفِیْنَ
۟ۙ
Аллах никогда не подвергает жителей городов и поселений несправедливому наказанию, если они регулярно совершают праведные поступки. Воистину, Всевышний Аллах уничтожает народы только тогда, когда они узнают истину, но продолжают поступать несправедливо. Согласно другому толкованию, смысл этого откровения заключается в том, что Всевышний Аллах не искореняет народы за грехи, которые они совершали в прошлом, если они принесли покаяние и стали праведниками. Напротив, Аллах дарует им прощение и стирает грехи, которые они совершили в прошлом.