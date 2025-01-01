فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِیَّةٍ یَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِی الْاَرْضِ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّنْ اَنْجَیْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَاۤ اُتْرِفُوْا فِیْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِیْنَ ۟

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﴿فَلَوۡلَا﴾ فَهَلَّا ﴿كَانَ مِنَ ٱلۡقُرُونِ﴾ الْأُمَم الْمَاضِيَة ﴿مِن قَبۡلِكُمۡ أُو۟لُوا۟ بَقِیَّةࣲ﴾ أَصْحَاب دِين وَفَضْل ﴿یَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡفَسَادِ فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ الْمُرَاد بِهِ النَّفْي أَيْ مَا كَانَ فِيهِمْ ذَلِكَ ﴿إِلَّا﴾ لَكِنَّ ﴿قَلِیلࣰا مِّمَّنۡ أَنجَیۡنَا مِنۡهُمۡۗ﴾ نَهَوْا فَنَجَوْا وَمِنْ لِلْبَيَانِ ﴿وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟﴾ بِالْفَسَادِ وَتَرْك النهي ﴿مَاۤ أُتۡرِفُوا۟﴾ نعموا ﴿فِیهِ وَكَانُوا۟ مُجۡرِمِینَ ١١٦﴾