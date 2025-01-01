فَلَا تَكُ فِیْ مِرْیَةٍ مِّمَّا یَعْبُدُ هٰۤؤُلَآءِ ؕ مَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا یَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِیْبَهُمْ غَیْرَ مَنْقُوْصٍ ۟۠

3

﴿فَلَا تَكُ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿فِی مِرۡیَةࣲ﴾ شَكّ ﴿مِّمَّا یَعۡبُدُ هَـٰۤؤُلَاۤءِۚ﴾ مِنْ الْأَصْنَام إنَّا نُعَذِّبهُمْ كَمَا عَذَّبْنَا مَنْ قَبْلهمْ وَهَذَا تَسْلِيَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَا یَعۡبُدُونَ إِلَّا كَمَا یَعۡبُدُ ءَابَاۤؤُهُم﴾ أَيْ كَعِبَادَتِهِمْ ﴿مِّن قَبۡلُۚ﴾ وَقَدْ عَذَّبْنَاهُمْ ﴿وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمۡ﴾ مِثْلهمْ ﴿نَصِیبَهُمۡ﴾ حَظّهمْ مِنْ الْعَذَاب ﴿غَیۡرَ مَنقُوصࣲ ١٠٩﴾ أَيْ تَامًّا