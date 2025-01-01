Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 11:105 hingga 11:106

یَوْمَ یَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَّسَعِیْدٌ ۟ فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقُوْا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِیْهَا زَفِیْرٌ وَّشَهِیْقٌ ۟ۙ

3

Все люди будут собраны, и никто не посмеет говорить без соизволения Аллаха. Даже пророки и благородные ангелы не посмеют ходатайствовать за творений без Его соизволения. И тогда люди разделятся на несчастных и счастливых. Несчастными окажутся грешники, которые не уверовали в Аллаха, отвергли Божьих посланников и стали ослушниками, а счастливыми будут богобоязненные правоверные.