Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 11:101 hingga 11:103
وَمَا
ظَلَمْنٰهُمْ
وَلٰكِنْ
ظَلَمُوْۤا
اَنْفُسَهُمْ
فَمَاۤ
اَغْنَتْ
عَنْهُمْ
اٰلِهَتُهُمُ
الَّتِیْ
یَدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
مِنْ
شَیْءٍ
لَّمَّا
جَآءَ
اَمْرُ
رَبِّكَ ؕ
وَمَا
زَادُوْهُمْ
غَیْرَ
تَتْبِیْبٍ
۟
وَكَذٰلِكَ
اَخْذُ
رَبِّكَ
اِذَاۤ
اَخَذَ
الْقُرٰی
وَهِیَ
ظَالِمَةٌ ؕ
اِنَّ
اَخْذَهٗۤ
اَلِیْمٌ
شَدِیْدٌ
۟
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَاٰیَةً
لِّمَنْ
خَافَ
عَذَابَ
الْاٰخِرَةِ ؕ
ذٰلِكَ
یَوْمٌ
مَّجْمُوْعٌ ۙ
لَّهُ
النَّاسُ
وَذٰلِكَ
یَوْمٌ
مَّشْهُوْدٌ
۟
3
Ты должен увещевать людей посредством этих повествований, которые являются подтверждением твоей пророческой миссии, а также наставлением и напоминанием для правоверных. Останки некоторых поселений погубленных народов существуют по сей день и свидетельствуют о правдивости этих повествований. А некоторые из этих поселений разрушены до основания и стерты с лица земли. Мы не поступили несправедливо, когда погубили нечестивцев, однако они сами были несправедливы к себе, когда приобщали к Аллаху сотоварищей, исповедовали неверие и проявляли упрямство. Их боги не принесли им никакой пользы, когда Аллах подверг их наказанию. И если человек не ищет защиты у Аллаха и выбирает для себя других покровителей, то они не придут к нему на помощь в трудную минуту. Они не принесут им ничего, кроме убытка и погибели. Воистину, все произойдет не так, как того ожидают многобожники.