وَكَذٰلِكَ
اَخْذُ
رَبِّكَ
اِذَاۤ
اَخَذَ
الْقُرٰی
وَهِیَ
ظَالِمَةٌ ؕ
اِنَّ
اَخْذَهٗۤ
اَلِیْمٌ
شَدِیْدٌ
۟
3
أي: يقصمهم بالعذاب ويبيدهم، ولا ينفعهم، ما كانوا يدعون, من دون الله من شيء.