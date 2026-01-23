Se connecter
Ya-Sin

.36

Ya-Sin

036

Au nom d'Allah, le Plus Miséricordieux, le Plus Miséricordieux
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣

٨٣

Louange donc, à Celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose ! Et c’est vers Lui que vous serez ramenés.
Tafsirs
Leçons
Réflexions
Notes placeholders