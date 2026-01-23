Se connecter
French Translation(Muhammad Hamidullah)
Écouter
Traduction: French Translation(Muhammad Hamidullah)
Ya-Sin
Ya-Sin
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبۡحَٰنَ
ٱلَّذِي
بِيَدِهِۦ
مَلَكُوتُ
كُلِّ
شَيۡءٖ
وَإِلَيۡهِ
تُرۡجَعُونَ
٨٣
Louange donc, à Celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose ! Et c’est vers Lui que vous serez ramenés.
Tafsirs
Leçons
Réflexions
