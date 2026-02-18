Se connecter
36:82
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢

٨٢

Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire : "Sois", et c’est.
Tafsirs
Leçons
Réflexions
