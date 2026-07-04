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20:88
فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هاذا الاهكم والاه موسى فنسي ٨٨
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًۭا جَسَدًۭا لَّهُۥ خُوَارٌۭ فَقَالُوا۟ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ٨٨

٨٨

Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit : "C’est votre divinité et la divinité de Moïse ! Il a donc oublié !" 1
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